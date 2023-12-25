نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عاشور: رفضت الزمالك لهذا السبب.. وقدمت نصيحة خاصة لإمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق أن النادي لايتأثر بأي غيابات أو رحيل لاعبين ووسط الاهلي به لاعبين مميزين مثل الدولية وديانج ومروان عطية وأمام عاشور وكوكا.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: كنت اريد ان حمدي فتحي يقدم نفس دوري في الملعب ولكنه تفوق عليا في إحراز الأهداف والنزعة الهجومية لديه كانت كبيرة.

وأضاف: أمام عاشور لم يقدم الإضافة المنتظرة حتي الآن ولكن الوقت مازال لديه وهو لاعب جيد جدا ومازال لاعب صغير وتواصلت معه ونصحته بالايحتفظ بالكرة كثيرا ويسرع من طريقته في الملعب.

عاشور: رفضت الانضمام للزمالك

وكشف أنه رفض الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك أو بيراميدز بعد رحيله عن الأهلي احتراما لجماهيره.

وتابع: "تلقيت عروضا من الزمالك وبيراميدز ولكني رفضت لارتباطي بالاهلي.. أحد مسؤولي مجلس إدارة الزمالك تحدث معي وبعض الوكلاء واحترم الزمالك بشدة".

وأشار إلى أنه فضل عدم الانتقال للزمالك حرصا على عدم إغضاب جماهير الأهلي وأنه رفض بيراميدز بسبب الخلافات مع مسؤولي القلعة الحمراء وقتها، لأنه عاشق للنادي ولذلك فضل الرحيل إلى نادي الإتحاد السكندري.

واختتم: "الاتحاد السكندري نادي عظيم واحترم جماهيره بشدة، وانا حزين من الاستاذ محمد مصيلحي بسبب بعض الأمور.. فوجئت بعد إصابتي بقطع في الرباط الصليبي بأن مصيلحي يخطرني بخصم نصف قيمة عقدي ولمدة ٥ شهور لم اتقاضى أي مستحقات وأخبرته بأن ذلك لا يصح وبعدها اضطررت إلى تقديم شكوى للحصول على مستحقاتي.