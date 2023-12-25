نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح السوبر.. تغييرات محتملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا وبيراميدز يتحدى المونديالي لكسر عقدة النهائيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة صعبة وقوية في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق أحداث مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين.

- تبديلات محتملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي لإجراء بعض التعديلات المحتملة على تشكيل المارد الأحمر ضد سيراميكا، بسبب حالة الإجهاد التي تضرب اللاعبين بعد المشاركة بكأس العالم للأندية.

حيث من المحتمل أن يشارك كريم الدبيس في الجهة اليسرى بديلا للتونسي على معلول، كما يقترب الفرنسي أنتوني موديست من قيادة هجوم الأهلي اليوم، حيث جاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول (كريم الدبيس).

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

- لاعبي بيراميدز تتحدى الأهلي

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي بفريق بيراميدز، أن اللاعبين تعاهدوا على حصد لقب البطولة وكسر عقدة النهائيات ووضع اول لقب في خزائن بطولات الفريق.

- تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لكأس السوبر المصري

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

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معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد أون تايم سبورت الجديد

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

