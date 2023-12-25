نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب محمد صلاح.. أسطورة ليفربول يتمنى توديع مصر كأس الأمم الأفريقية مبكرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز الآن مارك لورينسون أن تخسر مصر مباراتها الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية حتى يعود محمد صلاح للعب مع ليفربول.

ويعد صلاح واحدًا من العديد من اللاعبين الأفارقة البارزين، مثل حارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا، الذي يمثل الكاميرونء الذين سيغادرون أنديتهم هذا الشتاء للعب في البطولة الدولية.

وهذا يعني أن بعض الفرق الكبيرة في جميع أنحاء أوروبا ستفتقد لاعبين أساسيين، وفي حديثه مع بادي باور، يأمل لورينسون، مدافع ليفربول السابق، في خروج مصر بسرعة من أجل عودة صلاح.

بسبب محمد صلاح.. أسطورة ليفربول يتمنى توديع مصر كأس الأمم الأفريقية مبكرًا

وقال: "هناك العديد من الأشخاص الذين يمكنهم استبدال محمد صلاح خلال كأس الأمم الأفريقية لأن لديهم أربعة مهاجمين آخرين ".

وأشار:" لا أريد الاستخفاف، لكن أتمنى أن تخسر مصر المباريات القليلة الأولى ويعود! ".

وتابع "لقد تعاملوا معها من قبل، وسوف يتعاملون معها مرة أخرى، ما يحالفهم الحظ هو أن لديهم عددًا لا بأس به من اللاعبين الآخرين. "

واختتم:" لهذا السبب لديك فريق كبير، ويجب أن يتولى شخص ما المسؤولية بدلًا من صلاح، لم يسجل في نهاية الأسبوع، لذا فالمباراة القادمة ليست جديدة."

