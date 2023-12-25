نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من إمام عاشور على تجديد أحمد فتوح مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر نادي الزمالك في الساعات الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل حول تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الظهير الأيسر أحمد فتوح، في ظل المحاولات العديدة وتوسط بعض رموز القلعة البيضاء لحل أزمة اللاعب.

وأعلن مسؤولو القلعة البيضاء، أن فتوح قام بالتوقيع على عقود جديدة للزمالك وتسوية مستحقاته المتأخرة، ليظهر اللاعب في فيديو اعتذار رسمي لجماهير الأبيض عن أزمته الفترة الماضية.

- امام عاشور يعلق على تجديد فتوح للزمالك

وقام إمام عاشور نجم النادي الأهلي الحالي، بالتفاعل مع بيان أحمد فتوح الرسمي والذي قدم به اعتذارا إلى جماهير الزمالك، ووضع علامة أعجبني.

- الزمالك يتواصل مع لشبونة

على جانب آخر، اقترب مسئولو القلعة البيضاء، من حل أزمة إيقاف قيد الفريق في الموسم الحالي بعد التواصل مع إدارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، لحل غرامة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.



