جدول مباريات اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي أمام سيراميكا

انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي أمام سيراميكاوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يضم جدول مباريات اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 عدد كبير من المباريات الهامة في الكثير من المسابقات المختلفة، ومن أهمها مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي دوري بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات، ولذلك يريد الكثير من عشاق الشياطين الحمر معرفة القنوات التي تقوم ببث ونقل اللقاء والمباريات الأخرى.

مباريات اليوم

ونحرص على تقديم كل مباريات اليوم الاثنين التي تقام على الكثير من الملاعب المختلفة والقنوات الناقلة لها وغيرها الكثير من المعلومات الأخرى حولهم، وهي من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها كل عشاق الساحرة المستديرة، وهذا يأتي بالتزامن مع استمرار فترة الأعياد بأوروبا وتوقف الكثير من المسابقات الخاصة بالدوري بها، وتتجه الأنظار للعالم العربي والمسابقات المحلية.

جدول مباريات اليوم

وسوف نقدم جدول مباريات اليوم وهو لا يوجد فيه عدد كبير من المباريات ويكون فيها مسابقة كأس السوبر المصري وهو من الأحداث الهامة اليوم، وسوف تقام الكثير من المباريات الهامة في نصف نهائي السوبر المصري بالشكل الجديد وهو سوف يقام في الإمارات، وأيضاً يقابل مودرن فيوتشر أمام بيراميدز في النصف نهائي الأول، ويقابل الأهلي حامل اللقب أمام سيراميكا كليوباترا، وهي من أكثر الذي يريد أن يعرفها الجميع حالياً,

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

مودرن فيوتشر X بيراميدز – 3 مساء – ONTime Sports

الأهلي X سيراميكا – 7 مساء – ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X إنبي – 4 مساء – ONTime Sports

بلدية المحلة X البنك الأهلي – 7 مساء – ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري التركي

ألانيا سبور X سامسون سبور – 4 مساء

قاسم باشا X تشايكور ريزا سبور – 4 مساء

بينديك سبور X أنقرة غوجو – 7 مساء

هاتاي سبور X بشكتاش – 7 مساء