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أحمد جودة - القاهرة - تثير مستقبل خوسيلو، الهجومي في صفوف ريال مدريد والذي يتمتع بفترة إعارة من إسبانيول، جدلًا متزايدًا في الفترة الأخيرة.

هل قام ريال مدريد بشراء عقد خوسيلو ؟

تنتهي فترة إعارة خوسيلو في ريال مدريد خلال فصل الصيف المقبل، حيث يحتفظ الميرنجي بحق ضمه بشكل دائم مُقابل 1.5 مليون يورو.

على الرغم من تقارير إعلامية إسبانية تشير في الأيام الأخيرة إلى أن ريال مدريد قد قرر بالفعل تنفيذ خيار شراء خوسيلو، إلا أن شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية تؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن مستقبل اللاعب لا يزال غامضًا في الصيف القادم.

وتشير الشبكة إلى أن خوسيلو يعبر عن سعادته بفترة انضمامه إلى ريال مدريد ويرغب في الاستمرار مع الفريق في الموسم القادم. وأشارت إلى أن خوسيلو قد تحدث مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، معلنًا استعداده للبقاء حتى لو كان يحتل مركز المهاجم الثالث في تشكيلة الفريق، مُؤكدًا أن ذلك لن يكون مصدر إزعاج بالنسبة له.

من المقرر أن ينضم المهاجم البرازيلي إندريك إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفي الوقت نفسه، يعمل الفريق على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان أو النرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي.