نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ريال مدريد يحسم مصير القناص والاخطبوط وسان جيرمان يقترب من صفقة قوية ومهاجم جديد في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 25-12-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

ريال مدريد يحسم مصير القناص والاخطبوط

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد عن موقف نهائي لريال مدريد بشأن ضم الحارسين كيبا أريزابالاجا وخوسيلو ماتو.

استعار ريال مدريد حارس المرمى كيبا من تشيلسي في بداية الموسم بسبب إصابة حارسه الرئيسي تيبو كورتوا. وقام النادي في نفس الفترة بالتعاقد مع خوسيلو من إسبانيول بمبلغ 500 ألف يورو، مع إمكانية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو، لتعويض رحيل كريم بنزيما بعد هبوط إسبانيول.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، يعتبر ريال مدريد خوسيلو خيارًا جيدًا كلاعب هجومي للخطة الاحتياطية. وقد سجل خوسيلو (33 عامًا) ثمانية أهداف في مختلف المسابقات، وقد اعتمد عليه المدرب أنشيلوتي في العديد من المباريات، خاصة بعد إصابة فينيسيوس جونيور.

أما بالنسبة لحارس المرمى كيبا أريزابالاجا، فسيعود إلى تشيلسي في نهاية الموسم، حيث يسعى لاستعادة مكانه الأساسي من قبل الحارس الأوكراني أندري لونين.

من المتوقع أن يعود تيبو كورتوا للمشاركة مع ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي، وسيكون ذلك الوقت الأنسب للمشاركة كأساسي في التشكيلة الرئيسية.

باريس سان جيرمان يحسم صفقة مدوية

أعلن نادي باريس سان جيرمان نهاية السباق للتوقيع مع لاعب برازيلي واعد لتعزيز صفوف الفريق في المستقبل القريب، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم.

وبعد التوصل إلى اتفاق لضم لوكاس بيرالدو (20 عامًا)، مدافع نادي ساو باولو، الذي من المتوقع أن يوقع الأسبوع المقبل، يستعد النادي الباريسي لإتمام صفقة جديدة تتعلق بلاعب آخر من البرازيل.

وأوضحت الصحيفة أن الطريق مفتوح تمامًا أمام انضمام جابرييل موسكاردو، لاعب وسط كورينثيانز، إلى صفوف باريس سان جيرمان. وتشير التقارير إلى أن هناك تفاصيل صغيرة تفصل عن إتمام صفقة موسكاردو (18 عامًا)، وتظل الشكوك حول ما إذا كان سيرتدي قميص النادي الباريسي في يناير المقبل أم في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان على وشك دفع مبلغ قدره 20 مليون يورو للتعاقد مع هذه الجوهرة من كورينثيانز، بالإضافة إلى المكافآت المالية، وتجري حاليًا مفاوضات حول بعض الحقوق التجارية.

وختمت "لو باريزيان" تقريرها بالإشارة إلى أن القرار النهائي يتوقف على رئيس نادي كورينثيانز الحالي، مونتيرو ألفيس، أو المرتقب في المستقبل، أوجستو ميلي. وفي مؤتمره الصحفي الأخير في عام 2023، أكد المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، على أن النادي يسعى للاتفاق على صفقات جديدة في يناير.

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم جديد ومفاجأة بشأن موديست

أكد الإعلامي مؤمن الجندي، نجاح إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد لينضم لصفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تعويضًا للمهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

وقال الجندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "الأهلي نجح بالفعل في التعاقد مع مهاجم جديد تحت السن".

ويعاني الأهلي هجوميًا بعد الأداء الغير مقنع للنجم الفرنسي أنتوني موديست، الذي تعاقد معه المارد الأحمر بداية الموسم الجاري.

وأضاف: "اللاعب سينضم بنسبة كبيرة خلال فترة الانتقالات المقبلة، على أمل أن يعوض الفراغ في مركز المهاجم".

وأكمل: "الأهلي يحاول في كل الجهات ضم صفقات قوية في مركز المهاجم، بعد الهجوم الجماهيري الكبير على صفقة موديست".