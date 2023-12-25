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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ المنتخب الإماراتي استعداداته للمشاركة في كأس آسيا، حيث ينطلق معسكره الداخلي في العاصمة أبوظبي غدًا الثلاثاء، استعدادًا للبطولة التي تمتد من 12 يناير إلى 10 فبراير 2023.

منتخب الإمارات يعسكر في أبوظبي استعدادا لكأس الامم الآسيوية

تضم القائمة المختارة من قبل المدرب البرتغالي باولو بينتو 31 لاعبا، وتتضمن الأسماء التالية:

"خالد عيسى، علي خصيف، حسن حمزة، خالد توحيد، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، يوسف المهيري، أحمد عبد الله جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، بدر ناصر".

"علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، عبد الله حمد، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان، كايو كانيدو".

من المقرر أن يستمر المعسكر الداخلي في أبوظبي حتى 8 يناير، حيث سيتوجه الفريق إلى الدوحة للمشاركة في كأس آسيا، ويخوض الإمارات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب إيران، فلسطين، وهونج كونج.

سيقام وديتان أيضا خلال المعسكر، أمام قيرغيزستان في 30 ديسمبر وعمان في 6 يناير.

يذكر أن القائمة شهدت تغييرًا وحيدًا في حراسة المرمى بإستبعاد محمد الشامسي واختيار خالد توحيد.