نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والده يفجر مفاجأة.. أوافق على انتقال نجلي إلى الزمالك بعد فشل عودته للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضع إدارة النادي الأهلي بعض الأسماء البارزة داخل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، على طاولة المفاوضات تمهيدا لبدء مفاوضات التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، لتدعيم بعض المراكز وفي مقدمتها رأس الحربة.

وشهدت الأسماء المطروحة عدم وجود أي مقترح لعودة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق، والذي يلعب حاليا ضمن صفوف فريق سيراميكا كليوباترا بعد رحيله الموسم الماضي.

- ياسر ريان يحسم مصير نجله

وقال ريان عبر قناة إم بي سي مصر:" الأهلي حدد جميع احتياجاته في مركز المهاجم الصريح بالسنوات الأخيرة بعيدا عن نجلي وهذه وجهة نظر خاصة بهم ونحترمها".

وتابع:" فرصة أحمد ريان في العودة إلى الأهلي أصبحت صعبة للغاية، في المواسم الماضية كان يتواجد صلاح محسن وحسام حسن وشادي حسين، ولن يقوموا بطلب أبني لذلك أرى أن عودته في المستقبل ليست مطروحة".

وأختتم:" الآن الباب مفتوح أمام جميع الفرق التي ترغب في التعاقد مع نجلي ومن ضمنهم الزمالك، ولا يوجد لدي أي مانع في انتقاله إلى القلعة البيضاء".