نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات الأهلي 2024.. صفقة القرن تقترب من القلعة الحمراء في معسكر الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تخطط إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، لحسم بعض الصفقات التي دخلت مؤخرا في مفاوضات مكثفة لضمها، لمواصلة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي.

ووضع مسؤولو القلعة الحمراء، صفقة عمر كمال عبدالواحد نجم نادي فيوتشر في أولوية الصفقات المنتظره بانتقالات يناير القادمة.

- الأهلي يقترب من عمر كمال

وتدرس إدارة القلعة الحمراء، استغلال تواجد مسؤولي نادي فيوتشر بالإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة، وإنهاء جميع متعلقات صفقة عبد الواحد.

وكان الأهلي قد أنهى اتفاقه مع اللاعب في الفترة الأخيرة، ليبلغ عمر كمال إدارة فيوتشر برغبته في الانتقال إلى صفوف الأهلي وعدم تجديد تعاقده.

حيث يتبقى فقط الاتفاق مع إدارة الفريق حول قيمة الصفقة النهائية.

على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة نصف نهائي بطولة السوبر المصري في نسخته الجديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم.