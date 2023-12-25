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أحمد جودة - القاهرة -

اسندت ادارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين مباراة بيراميدز وفيوتشر إلى محمد ياسين مراقبا للمباراة ضمن مواجهات كأس السوبر المصري المقامة بالإمارات المقرر لها الثالثة عصر اليوم باستاد محمد بن زايد.

تعرف علي مراقبي مباريات كأس السوبر المصري

كما تم اختيار مصطفي عيسي مراقبا لمباراة الاهلي وسيراميكا المقرر لها السابعة مساء اليوم.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بشكل جديد بمشاركة 4 فرق في النسخة الجديدة من البطولة.

وتقام المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال يوم الخميس القادم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات البطولة.