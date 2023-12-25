نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميندي: قادرون على الحفاظ على لقب الكان.. وانتقال نجومنا للسعودية لا يؤثر على المنافسة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدث إدوارد ميندي، الحارس الأول لأسود التيرانجا، لقناة " تي في 5 مود " الفرنسية عن فرص السنغال في كأس الأمم الأفريقية ونقاط قوة الأسود في السعودية.

وتستعد السنغال، حاملة اللقب، للدفاع عن لقبها عند بداء البطولة في الثالث عشر من يناير المقبل، في ساحل العاج.

منذ تتويج أسود التيرانجا باللقب في 6 فبراير 2022، قام العديد من اللاعبين بتغيير الأندية، خاصة في الدوري السعودي، ووفقا لميندي، فإن القدرة التنافسية لا تزال موجودة.

وقال ميندي:" للتطور بشكل يومي في هذا الدوري، يمكنني أن أخبرك أنه ليس هناك ما يحسد عليه بعض الدوريات في أوروبا. المستوى مرتفع وقد لاحظت ذلك مع عدد اللاعبين الرائعين الذين وصلوا إلى هذه البطولة ".

وأضاف:" ويجب علينا أيضًا ألا نهمل مستوى اللاعبين المحليين وهو مستوى جيد جدًا، لقد جئنا أيضًا من أجل ذلك، لرفع مستوى البطولة السعودية، ومواصلة مساعدة كرة القدم السعودية على التطور ".

وفي 18 مباراة خاضها، تمكن حارس المرمى البالغ من العمر 31 عامًا من الحفاظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات.

وردًا على توقعات الجمهور بشأن لاعبي السنغال الذين سيلعبون في المملكة العربية السعودية، يعتقد إدوارد ميندي أنهم سيلعبون دورهم.

وقال حارس الأهلي:" على أي حال، غالبًا ما نقول ذلك لأنفسنا بين المديرين التنفيذيين الذين يتطورون هنا مثل ساديو وكوليبالي، يجب علينا ليس فقط الأداء ولكن أيضًا التفوق لإظهار أنه يمكننا دائمًا التطور في هذا المنتخب الوطني ونحتفظ دائمًا بمكانتنا لمساعدة البلد ".

وأضاف "باعتبارنا حامل اللقب، سيكون لدينا هذا اللقب المفضل، لا يمكننا أن نأخذها بعيدا، لا يمكننا أن ننسى ذلك، صحيح أن لدينا دجاجًا قويًا ومتجانسًا ".

واختتم:" كل شخص لديه نقاط القوة والضعف الخاصة به. اليوم نحن السنغال وهدفنا هو تجاوز مرحلة المجموعات.

