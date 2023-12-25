نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة عمر كمال قبل مواجهة بيراميدز وهذا موقفه من المشاركة بكأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعرض عمر كمال عبدالواحد، نجم نادي مودرن فيوتشر لإصابة قوية قبل بداية مواجهة الفريق الأولى بكأس السوبر المصري، بنسخته الجديدة والتي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام نظيره بيراميدز.

وتنطلق المباراة بعد دقائق قليلة من الآن، في المباراة الأولى لدور نصف النهائي، على أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في مواجهة نصف النهائي الثاني مساء اليوم.

- إصابة عمر كمال عبدالواحد

وتعرض الجناح الأيمن بنادي فيوتشر ومنتخب مصر، لإصابة مزق في العضلة الأمامية والتي قد أعلنت انتهاء مشاركته في بطولة السوبر المصري بجانب عدم لحاقه بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث بطولة كأس الأمم الإفريقية هذا العام في منتصف يناير القادم، في النسخة التي تستضيفها ساحل العاج.

على جانب آخر، اقترب عمر كمال عبدالواحد من الرحيل هذا الموسم إلى صفوف النادي الأهلي، بعد إنهاء مسؤولو القلعة الحمراء اتفاقهم النهائي مع اللاعب الذي قام بإبلاغ إدارة فريقه برغبته في الرحيل وعدم تجديد عقده.