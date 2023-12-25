نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انشقاق في معسكر ساحل العاج بسبب ويلفريد زاها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ليس الجميع في ساحل العاج سعداء بإدراج ويلفريد زاها في تشكيلة جان لويس جاسيت المؤقتة المكونة من 53 لاعبًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية العام المقبل.

كان مهاجم غلطة سراي، الذي ظهر لأول مرة مع منتخب الأفيال في عام 2017، شخصية مثيرة للجدل بشكل كبير منذ انضمامه إلى مضيفي كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث لم يكن الكثيرون سعداء جدًا بالفترة التي قضاها في المنتخب الوطني.

ووفقًا لصحيفة " سبورت نيوز أفريكا " يعتقد لاعب ساحل العاج السابق جاي ديميل أن زاها سيكون مصدر إلهاء للفائزين بكأس الأمم الأفريقية 2015 قبل البطولة التي تبدأ في يناير.

وقال:" لم يكن يلعب بشكل منتظم مع المنتخب الوطني. عندما يتعلق الأمر بالأمور غير الرياضية، تحدث أشياء، لو كنت مكان جان لويس جاسيت، لما كنت سأشاركه".

زاها، الذي بدأ مسيرته في إنجلترا ولعب لمنتخب الأسود الثلاثة، تحول للعب مع ساحل العاج في عام 2017 وشارك في 33 مباراة مع منتخب الأفيال.

وفي الوقت نفسه، أرسلت ساحل العاج قائمة مؤقتة مكونة من 53 لاعبًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مع وجود العديد من اللاعبين ينشطون في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المتنافسين.

وتشمل القائمة المؤقتة قلب دفاع مانشستر يونايتد السابق إيريك بايلي، ولاعب أرسنال السابق نيكولاس بيبي، ومنتج أكاديمية تشيلسي جيريمي بوجا، ونجم كريستال بالاس السابق ويلفريد زاها.

داترو فوفانا، مهاجم مملوك لتشيلسي، وجناح مانشستر يونايتد أماد ديالو، وثلاثي نوتنجهام فورست ويلي بولي، وإبراهيم سانجار، وسيرج أورييه جميعهم في الفريق.

