نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير.. وكيل فتوح يكشف حقيقة الخلاف بين اللاعب وشيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إن العلاقة بين فتوح ومحمود عبد الرازق شيكابالا كانت متوترة خلال الفترة الماضية بسبب عدم تجديد اللاعب عقده.

وقال سمير في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: كانت مشادة بين فتوح وشيكابالا، ولكن تم حل الأمر بين الثنائي وعلاقتهما حاليا أقوى من الأول.

وأضاف: أحمد فتوح جدد عقده مع الزمالك 3 سنوات، وقال لحسين لبيب لو عاوزني اجدد 5 سنين معنديش مشكلة.

وأشار سمير صلاح، إن اللاعب كان عليه مديونات وصلت ل11 مليون جنية خلال الفترة الماضية وكان يجب دفعها.

وواصل: دفعت لفتوح المديونات حتى تجديد عقده للزمالك، من أجل تركيز اللاعب فقط داخل الملعب، وأحمد فتوح تنازل عن مستحقات له من أجل البقاء داخل نادي الزمالك والاستمرار مع الفريق، وتم جدولة بعض مستحقات اللاعب المتأخرة عند النادي.

