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أحمد جودة - القاهرة -

اتخذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار هام تجاه الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

قرار هام من كولر بسبب موديست في الأهلي

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، عن موافقة كولر المدير الفني، على رحيل موديست عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب مستواه.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن كولر لم يمنح رأيه حول إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي من عدمه، وهو متواجد مع الفريق في الإمارات استعدادًا لبطولة السوبر المصري.

وتابع: "كولر سوف يمنح موديست دقائق لعب في مباريات السوبر المصري، خاصةً في ظل اقتناعه بإمكانياته الفنية، ورغبته في الاعتماد عليه واستمرار فرصته داخل الفريق".

واختتم: "كولر حرص على عقد جلسات نفسية مع اللاعب في وجود الدكتور أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي، من أجل إخراجه من حالته النفسية التي يمر بها، وتجهيزه للمباريات".

ويستعد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الإثنين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات في نصف نهائي كأس السوبر المصري.