نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل أحمد فتوح يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إن هناك لاعيب داخل النادي الأهلي تحدث مع اللاعب وهم في المنتخب عشان يمشي من نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال سمير في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: حديث لاعب الأهلي مع فتوح كان بيقوله تعالى الأهلي، ولكن هذا الأمر لم يؤثر على قرار اللاعب في مستقبله.

وتابع: لم يتواصل معنا أي مسئول داخل الأهلي للتعاقد مع أحمد فتوح خلال الفترة الماضية، وكان معظم الكلام وكلاء فقط.

بيان اعتذار أحمد فتوح

أعلن أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، تجديد عقده بشكل رسمي مع ناديه الحالي، وقدم اعتذارا رسميا للجماهير.

ونشر فتوح في بيان رسمي، أمس له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وجاء كالتالي:

“جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب على مدار سنوات، أتشرف اليوم بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي، نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويا".

"من الآن الدفاع عن طموحات جماهيرنا وإعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل على الجميع، وبكل التقدير للجميع اعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من إخواتي الكبار كباتن الفريق أو إخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية، ونستمر تحت شعار الزمالك أولا".

"تقبلت كل العقوبات والخصومات وأي قرارات لإثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك.. ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا، توكلنا علي الله.. عاش الزمالك.. عاش الزمالك".

