نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سالومون كالو يُحذر كوت ديفوار من مواجهة نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب مهاجم تشيلسي السابق سالومون كالو عن قلقه من نيجيريا قبل مباراته أمام ساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية العام المقبل.

سيواجه المضيف سوبر إيجلز في مباراته الثانية بالمجموعة الأولى في 18 يناير 2024.

يفتتح بطل إفريقيا مرتين البطولة بمباراة صعبة ضد غينيا بيساو قبل أن يكمل مجموعته بمباراة ضد غينيا الاستوائية.

ويعتقد كالو، المتقاعد الآن، أن نيجيريا ستكون فريقًا صعبًا بالنسبة لأصحاب، لكنه يظل واثقًا من فرص بلاده.

وقال لـ " كاف أون لاين ": "أولًا، إنها مجموعة مكونة من فرق جيدة جدًا، بدءًا من نيجيريا وهو فريق خطير للغاية".

وأضاف "في كل كأس أمم أفريقية، يُظهر النسور السوبر إمكانات كبيرة. خلال النسخة الماضية، قدمت غينيا الاستوائية أداءً جيدًا، وقد تكون غينيا بيساو مفاجأة المجموعة".

وتابع "سيتعين علينا احترام جميع الفرق، وقبل كل شيء، الفوز بالمباراة الأولى لبدء المنافسة بشكل جيد، لأن هذا هو المكان الذي يبدأ منه كل شيء".

وكان كالو ضمن تشكيلة منتخب كوت ديفوار الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية عام 2015، وسجل في ركلات الترجيح ضد غانا.

