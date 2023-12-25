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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة التشكيل الذي سيخوض به مباراة إنبي في دوري نايل.

علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة لمواجهة إنبي في دوري نايل

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: ايمانويل لاكي - أحمد حسام - عبد الله هشام - أحمد عبد الرسول

خط الوسط: أحمد محمود - أحمد شوشة - أشرف مجدي - انرولد

خط الهجوم: جابريل - أحمد بلحاج

يسعى علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة تحقيق الفوز على إنبي وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراه الجونة وإنبي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة لمواجهة إنبي ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في الرابعة عصرًا على ستاد خالد بشارة بالجونة.

القناة الناقلة لمباراة الجونة وإنبي في دوري نايل

تنقل مباراة الجونة وإنبي ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت hd 2 المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

