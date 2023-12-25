نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل مبابي وهالاند.. أنشيلوتي يراوغ أوروبا ويضع "سفاح إفريقيا" على طاولة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية مؤخرا، مفاجأة جديدة حول آخر الأهداف الهامة التي تضعها إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، في ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القبلة، لتدعيم خط هجوم الميرنجي.

ويعاني العملاق المدريدي من قلة عددية في خط الهجوم بسبب موجة الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا مع رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن البرنابيو.

- اوسيمين على طاولة ريال مدريد

ونشرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، أن رغم إعلان نادي نابولي الإيطالي تجديد عقد مهاجم الفريق النيجيري فيكتور أوسيمين، إلا أن اللاعب لا يزال أحد أولويات الميرنجي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن يوجد بند الشرط الجزائي داخل عقد اللاعب والمقدر بـ130 مليون يورو، سوف يكون أحد الطرق للحصول على خدمات النيجيري.

وأختتمت، أن مسؤولو العملاق المدريدي سوف يحاولون التعاقد مع اللاعب حال تأكد فشل مفاوضات ضم الثنائي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في الصيف المقبل.

