يايا توريه يتجاهل مصر وساحل العاج ويكشف 4 منتخبات للفوز بكأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أسطورة ساحل العاج ومانشستر سيتي، يايا توريه، المنتخب المفضل للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2023.

وتجاهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2015 بشكل مفاجئ بلاده أثناء إدراج الدول التي يعتقد أنها قادرة على الفوز بالبطولة في ساحل العاج.

وأشار توريه إلى شكل التأهل كسبب لاختياره، وكانت السنغال وغينيا بيساو من بين الأفضل.

ونقل موقع " ديلي بوست " عن توريه قوله: “ساحل العاج يملك فريقا قويا والعديد من اللاعبين الموهوبين وذوي الخبرة”.

وأشار "من الطبيعي أن يكون لديك تفضيل لبلدك ".

وأضاف: "لكن إذا اضطررت إلى اختيار الفرق التي أعتقد أنها المرشحة، فسأختار السنغال والمغرب وغينيا بيساو وجنوب إفريقيا، لقد كان أداؤهم خلال التصفيات مثيرا للإعجاب ".

من المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في 13 يناير 2024، حيث تعتبر مصر، صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب سبع مرات، وأحد المرشحين للفوز بالبطولة، بعد أن وصلت إلى النهائي مرتين في النسخ الثلاث الأخيرة.

وتتقاسم الكاميرون وغانا ونيجيريا اثني عشر لقبًا فيما بينها بينما تتوجه السنغال إلى ساحل العاج كأبطال لإفريقيا.

وأوقعت القرعة ساحل العاج في المجموعة الأولى إلى جانب نيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

