أحمد فتوح يعتذر لجماهير الزمالك المصري ويعلن تجديد تعاقده

القاهرة ـ د. ب. أ: قدم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري إعتذاره لجماهير ناديه بعد تجديد تعاقده رسميا مع القلعة البيضاء.وقال أحمد فتوح عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :”جمهور الزمالك العظيم، شريك الحلم، وكل لحظة نجاح، والسند في كل صعب على مدار سنوات، أتشرف بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم، لتستمر الرحلة سنوات قادمة، ولنستكمل سويًا من الآن الدفاع عن طموحات جماهيرنا، وإعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك، صاحب الفضل على الجميع».وأوضح: «‎أعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواءً من أخوتي الكبار كباتن الفريق أو أخوتي الصغار من ناشئي الزمالك مستقبل نادينا العظيم، وسنظل واحد دائمًا ونطوي الفترة الماضية، ونستمر تحت شعار الزمالك أولًا».وتابع:»تقبلت كل العقوبات والخصومات وأي قرارات لإثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك.. كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا، توكلنا على الله.. عاش الزمالك، عاش الزمالك».وأعلن الزمالك المصري تجديد تعاقد أحمد فتوح لمدة ثلاث مواسم مقبلة بعد فتره من صدور قرار بإيقافه لمدة شهر عقب خروجه من معسكر الفريق ليلة إحدى مباريات الدوري.

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