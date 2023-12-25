عاجل.. موعد عودة نجم الأهلي إلى التدريبات الجماعية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر طبي داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية.

موعد عودة نجم الأهلي إلى التدريبات الجماعية

ويعاني محمد الضاوي كريستو من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في المران الأخير قبل سفر بعثة الفريق إلى جدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حقق خلالها الميدالية البرونزية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب التونسي ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية والتي تعرض لها مؤخرًا.

وتابع: "من المقرر أن يكون كريستو جاهز للتدريبات الجماعية بعد عودة بعثة الأهلي من الامارات عقب خوض منافسات كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات".

ويستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خدمات اللاعب من حساباته الفنية خلال منافسات الموسم الجاري، ما جعله مرشح بقوة للرحيل عن الفريق سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويستعد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الإثنين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات في نصف نهائي كأس السوبر المصري.