نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتكليف كلمة السر.. الهلال السعودي يقترب من ضم أهم نجوم مانشستر يونايتد في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل أندية الدوري السعودي، العمل على ضم العديد من الصفقات الجديدة من داخل أوروبا هذا الموسم إلى دوري روشن، بعد خطوة استقطاب نجوم الدوريات الأوروبية الصيف الماضي.

ونجحت الكرة السعودية هذا الموسم في ضم العديد من الأسماء البارزة إلى دوري روشن جاء في مقدمتهم، نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وفيرمينيو ونيفيز وجابري فيجا وياسين بونو وكريم بنزيما وكانتي وفابينيو وجوتا وماكسيمن وفرانك كيسيه ولابورت وساديو ماني.

- برونو فيرنانديز على رادار السعودية

وبعد حصول السير راتكليف، والذي يعتبر من أغنى رجال الأعمال ببريطانيا على 25% من أسهم فريق مانشستر يونايتد مؤخرا، أصبح من المؤكد خروج بعض نجوم الفريق هذا الموسم بسبب تراجع مستواهم الفني.

وأفادت صحيفة "الميرور" البريطانية، أن دخل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز قائمة اللاعبين الأقرب في مغادرة قلعة الشياطين الحمر مؤخرا، بسبب انفعالاته المتكررة داخل الملعب واعتراضه بصفة مستمرة.

حيث أصبح من المحتمل رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وليس ميركاتو يناير، خاصة مع وجود اهتمام كبير من جانب أندية الدوري السعودي وفي مقدمتهم الهلال بالتعاقد مع اللاعب.