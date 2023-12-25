نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس السوبر المصري 2023.. فيوتشر يتفوق على بيراميدز بركلات الترجيح ويتأهل إلى النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، في تحقيق الفوز على نظيره فريق بيراميدز، بركلات الترجيح بنتيجة 13-14 في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2023.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة بيراميدز ضد نظيره فريق مودرن فيوتشر، بالتعادل السلبي بينهما، لتتجه المباراة بعد ذلك إلى ركلات الترجيح مباشرة.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط كبير من جانب لاعبي بيراميدز، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وشهدت أحداث الشوط الأول، تألق كبير من جانب دفاع فريق فيوتشر، الذي كان يحاول الحفاظ على شباكه نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، كان هناك سجال على الكرة بين فريقي فيوتشر وبيراميدز، الذي أحرى العديد من التغييرات لتسجيل هدف التقدم.

والجدير بالذكر أن فريق مودرن فيوتشر، من المنتظر أن يواجه الفائز بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي ستقام مساء اليوم في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات، وذلك في إطار منافسات بطولة نهائي كأس السوبر المصري.