عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.



تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.



بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.



ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.