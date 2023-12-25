مربط مسقط يتوج بلقب السباق المحلي للقدرة والتحمل

اشتمل على سباقين دوليين وسباقين تأهيليين تصوير ـ راشد الطوقي:

توج الفارس محمد بن سعيد السعيدي بلقب سباق القدرة والتحمل المحلي لمسافة 100 كم الذي نظمه الاتحاد العماني للفروسية والسباق، وذلك بقرية المحامد للقدرة والتحمل بسيح المحامد بولاية بركاء، واشتملت المسابقة على سباق محلي لمسافة 100 كم، حيث وصل عدد المشاركين إلى (52) خيلا، وقد سبق انطلاق المنافسة الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بيوم واحد من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها وذلك من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة الخامسة عصرا، كما اشتملت المسابقة على سباق دولي لمسافة 100كم ذات النجمة الواحدة وسباق دولي لمسافة 120 كم ذات النجمتين بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية بالإضافة الى سباقين تأهيليين لمسافة 40 كم و80 كم. وشهد السباق منافسة رائعة بين المشاركين، حيث تمكنت (52) خيلا من الوصول إلى خط النهاية من أصل (8) خيول، حيث توجت باللقب الفرس أنقرة، الفارس حمد بن سعيد السعيدي، والمدرب حمد بن سعيد السعيدي، والمالك مربط مسقط وفي المركز الثاني ماركيز رويال فلاير بقيادة الفارسة شيخة بنت محمد الرواحية والمدرب محمد بن حمود البلوشي، والمالك اسطبل راكان وفي المركز الثالث ام. أ. راديمير والفارس محمد بن عيسى البلوشي والمدرب مهند بن إبراهيم البلوشي من مربط سلطنة عمان.

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