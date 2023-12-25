نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بلدية المحلة الرسمي لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة البنك الأهلي في الجولة العاشرة لبطولة الدوري العام.



ويستضيف بلدية المحلة نظيره البنك الأهلي في إطار الجولة العاشرة من بطولة دوري نايل على ستاد غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً.

تشكيل بلدية المحلة الرسمي لمواجهة البنك الأهلي



وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: محمد عبد الرازق - محمد أشرف - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط: أحمد كهربا - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد أمو - فيبو حكيم

خط الهجوم: حسام أشرف.



ويتواجد على دكة البدلاء: محمود ماهر - كريم أشرف - عيد الناصر دي ماريا - ابراهيم شتا - ماجد هاني - مؤمن أحمد - السيد عوض عبد الرحمن سمانة - محمد صابر.



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