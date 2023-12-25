عبد الحفيظ يوجه رسالة شديدة اللهجة لبيراميدز بعد خروجه على يد فيوتشر في كأس السوبر

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أحمد جودة - القاهرة - وجه مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي وعضو تحليل قناة ابوظبي الرياضية، سيد عبدالحفيظ رسالة شديدة اللهجة لفريق بيراميدز بعد الخروج من كأس السوبر المصري على يد مودرن فيوتشر بركلات الترجيح.

عبد الحفيظ يوجه رسالة شديدة اللهجة لبيراميدز

وتلقى فريق بيراميدز الخسارة أمام فيوتشر بعد انتهاء وقت المباراة الرسمية للفريق بالتعادل السلبي والتوجه لركلات الترجيح وفاز فريق مودرن بنتيجة 14-13، في دور نصف النهائي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وتأهل فريق فيوتشر لمواجهة الفائز من المباراة التي ستجمع بين فريق الأهلي ضد نظيره سيراميكا كليوباترا.

وصرح سيد عبدالحفيظ خلال تصريحاته عبر الاستوديو التحليلي المذاع على قناة أبوظبي الرياضية: " مبروك لمودرن فيوتشر الوصول للنهائي وهذا فوز مستحق لهم عن جدارة".

موضحًا أن جنش هو رجل المباراة الأول، ويستحقها عن جدارة بما يقدمه من ثبات انفعالي كبير يُحسد عليه.

وواصل حديثه: "ليس أي حارس يتأخر فريقه 3 مرات في ركلات الجزاء والجميع يضع الثقة فيه وميخذلهمش وتقدر ترجع بيهم وتأهلهم كمان، مبروك لمودرن فيوتشر وهرد لك لبيراميدز بقى يدوروا في النيات أو يدوروا في التعاملات ".واشار: "فريق بيراميدز اتعمل علشان يعكر الصفو بس ومفيش روح بطولة نهائي ".

اختتم حديثه: "لديهم جميع الامكانيات، ولا يوجد روح بطولة ولا دليل بيقدموا في الملعب ان ده فريق بيسعى لبطولة".

