"انا متصدر الدوري ".. باتشيكو يوضح سبب الخسارة أمام فيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة - صرح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، عن اسباب الخسارة التي تلقاها أمام فريق فيوتشر اليوم في المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس السوبر المصري والتي انتهت بركلات الترجيح.

باتشيكو يوضح سبب الخسارة أمام فيوتشر

وتلقى فريق بيراميدز الخسارة أمام فيوتشر بعد انتهاء وقت المباراة الرسمية للفريق بالتعادل السلبي والتوجه لركلات الترجيح وفاز فريق مودرن بنتيجة 14-13، في دور نصف النهائي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وتأهل فريق فيوتشر لمواجهة الفائز من المباراة التي ستجمع بين فريق الأهلي ضد نظيره سيراميكا كليوباترا.



وكشف باتشيكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، مؤسفا أن الفريق لعب بكل ما لديه، وكان الافضل في الاستحواذ على الكرة واللعب بكل قوة، لكن لم يحصلوا على الفوز.



وأشار أن من الطبيعي في الكرة هو المكسب، مشيرا:"أنا متأكد أن اللاعبين بذلوا كل ما بوسعهم لكي نفوز، حتى في مرحلة ركلات الترجيح كنا متقدمين 3 مرات، ولا بد أن نهنئ فيوتشر".



وعن رحيله عن الفريق تحدث: "أرى أن الطبيعي للصحفي أن يسأل عن أحداث المباراة وليس الرحيل عن النادي أو لا".

واختتم ليس من الممكن أن يرحل بسبب نتيجتين سلبيتين، وأشار أنه متصدر جدول الدوري، وواثق فيما يفعله بما يقدمه من كرة قوية ولها معنى، ولا يمكن أن يفكر في ترك النادي والرحيل عنه، مؤكدا: "هذا السؤال لا يُسئل من شخص يفهم كرة ممكن يكون شخصا مأجورا من ناد يُحاول هدم عملنا".