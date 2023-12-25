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أحمد جودة - القاهرة -

نشبت أزمة بين البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، والصحفيين المصريين، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام فيوتشر، بالسوبر المصري.

بعد وصفه بالفاشل.. أزمة بين باتشيكو والصحفيين المصريين في مؤتمر بيراميدز وفيوتشر

ووصف أحد الصحفيين باتشيكو بالفاشل، عقب تعثره في التأهل لنهائي بطولة السوبر، المقامة حاليا في الإمارات، خاصة في ظل توفير الإدارة له كافة سبل النجاح.

وجاء وصف الصحفي لباتشيكو بالفاشل، بعدما انفعل المدرب البرتغالي على أحد الصحفيين بسبب توجيه له سؤال عن إمكانية تفكيره في الرحيل عقب الخسارة من صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، والتعثر في التأهل لنهائي السوبر المصري.

