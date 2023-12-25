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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2006" بقيادة الكابتن أحمد نبيه على مضيفه فريق لافيينا بهدف للاشئ في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين بملعب منتجع الأسيوطي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من البطولة، والتي أدارها طاقم تحكيم متميز من منطقة القليوبية مكون من محمد عبد الحميد، عبد الرحمن محمد، أحمد طارق.

المصري "2006" يفوز على لافيينا بهدف نظيف ببطولة الجمهورية

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة السابعة والثلاثين مواصلا منافسته على صدارة المسابقة.

سيطر المصري على غالبية مجريات المباراة، خاصة خلال الشوط الأول والذي خاضه الفريق بتصميم كبير على الفوز، ونجح عمرو عبد الصمد " منيا " في ترجمة هذه السيطرة بإحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة حريرية من المتألق السعيد العشري.

واستطاع أحمد نبيه إدارة المباراة ببراعة على مدار شوطي المباراة خاصة في ظل الرياح الشديدة التي أثرت كثيرا على سير المباراة، وتألق خط دفاع المصري خلال الشوط الثاني للمباراة ومعهم الحارس فارس عجمي وكذلك اسلام رشدي لاعب الوسط ويمر الوقت دون جديد لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بهدف للاشئ.

مثل المصري في المباراة: فارس عجمي لحراسة المرمى، أشرف غزالة ، عمر فاروق، عمر عرفة، محمد أيمن، السعيد محمد لخط الظهر، اسلام رشدي ، عمرو عبد الصمد "منيا"، السعيد العشري لخط الوسط، أحمد فؤاد الفار، حسام حسن لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أدهم العشري، محمد نصر رضوان، مروان عبد الظاهر، ابراهيم علاء.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. احمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. طارق مبروك مدربًا مساعدا، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد شعيب إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.

