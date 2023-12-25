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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي مودرن فيوتشر عن سبب غياب عمر كمال عبد الواحد مدافع الفريق عن لقاء بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام بالإمارات.

"غموض" موقف عمر كمال من المشاركة في كأس الأمم

وأكد المصدر أن اللاعب تعرض للإصابة في مران الفريق قبل مواجهة بيراميدز، وأثببت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها إصابته بمزق في العضلة الأمامية.

وأوضح المصدر أن موقف اللاعب من التواجد في القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية "غامض"، مشيرا إلى أن موقفه النهائي سيتم حسمه على ضوء مدى تعافيه من الإصابة خلال الأيام القليلة القادمة.

والجدير بالذكر أن عمر كمال عبد الواحد من ضمن قائمة المنتخب الوطني الأولية التي ستشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار يناير المقبل.