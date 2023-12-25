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أحمد جودة - القاهرة - شدد محمد محمود لاعب مودرن فيوتشر، على استحقاق فريقه للفوز أمام فيوتشر وأبدى سعادته بالفوز على بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

محمد محمود: أتمنى مواجهة الأهلي في النهائي

وتلقى فريق بيراميدز الخسارة أمام فيوتشر بعد انتهاء وقت المباراة الرسمية للفريق بالتعادل السلبي والتوجه لركلات الترجيح وفاز فريق مودرن بنتيجة 14-13، في دور نصف النهائي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وتأهل فريق فيوتشر لمواجهة الفائز من المباراة التي ستجمع بين فريق الأهلي ضد نظيره سيراميكا كليوباترا.

وأشار محمود في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية، أنهم قطعوا مشوار كبير للمشاركة في السوبر ونجحوا في التأهل.

وقدم الشكر للاعبين على مجهودهم والإدارة على الدعم.

مؤكدا: "في نهاية شاركنا في المواجهة بطريقة دفاعية ضد بيراميدز وكان كل اعتمادنا على الهجمات المرتدة وكان لنا أكثر من فرصة ولكن التوفيق لم يكن معنا، وفي ركلات الترجيح كنا موفقين واستطعنا الفوز".

واختتم حديثه بأنه يتمنى مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر.

