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أحمد جودة - القاهرة - في الوقت الذي توقفت فيه بطولة الدوري الإسباني حاليًا، بسبب الاحتفال بأعياد الميلاد، يستعد مهاجم إشبيلية الشاب، رافا مير، للاحتفال على طريقته الخاصة بعد أن خاض مباراته الـ100 مع الفريق الأندلسي، السبت الماضي، أمام أتلتيكو مدريد، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

رافا مير يكمل 100 مباراة مع إشبيلية

كان صاحب الـ26 عامًا انضم لكبير إقليم الأندلس في صيف 2021 قادمًا من أويسكا.

وشارك المهاجم الدولي الشاب في النصف الثاني من مواجهة "الأتلتي" المؤجلة من الجولة الرابعة، والتي خسرها فريقه 0-1.

وحسبما نشر إشبيلية عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، شارك رافا في 72 مباراة في "الليغا"، و10 في كأس الملك، و11 في دوري الأبطال، و6 في الدوري الأوروبي، ومباراة واحدة في كأس السوبر الأوروبي.

وسجل المهاجم الشاب في مئويته الأولى مع إشبيلية 23 هدفًا، وصنع هدفًا وحيدًا، كما أنه ساهم في تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي في 2022-2023، وهي البطولة المفضلة للفريق الأندلسي الذي يتربع على صدارة المتوجين بها بـ7 ألقاب.