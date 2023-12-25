عاجل.. الأهلي يعبر عقبة سيراميكا كليوباترا ويصل لنهائي كأس السوبر

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا هاما على نظيره سيراميكا كيلو باترا بهدف نظيف في اللقاء الذي انتهى بين الفريقين منذ قليل، ببطولة كأس السوبر المصري.

الأهلي يعبر عقبة سيراميكا كليوباترا ويصل لنهائي كأس السوبر



وجاء هدف اللقاء الوحيد قبيل نهاية المباراة في الوقت بدلا من صائع، بعد أن قام إمام عاشور بمراوغة مدافعي سيراميكا كيلو باترا وحاول تمرير الكرة لزميله كريم فؤاد، لتصطدم بمدافع الفريق الأسود وتسكن الشباك.



وبهذا الفوز يتأهل الأهلي رسميًا إلى نهائي كأس السوبر المصري، لمواجهة فيوتشر في اللقاء الذي سيجمع بينهما الخميس المقبل على على الأراضي الإماراتية.



وتنقل مباريات كأس السوبر المصري هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، بجانب قنوات أبو ظبي الرياضيه الإماراتية.



وبدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.



ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

