أسامة عرابي: الأهلي حقق فوز مستحق أمام سيراميكا كليوباترا رغم الإجهاد

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أحمد جودة - القاهرة - قال أسامة عرابي نجم الأهلي السابق أن النادي الأهلي حقق فوز مستحق أمام سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري للأبطال رغم الإجهاد.

أسامة عرابي: الأهلي كان لديه الرغبة في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا

وصرح أسامة عرابي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي "على قناة "الأهلي":"اللاعبون كانوا لديهم تركيز شديد في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا".

وأكمل: "لاعبو النادي الأهلي اتيحت لهم فرص خلال المباراة من أجل تحقيق الفوز كبير على سيراميكا كليوباترا".

وتابع:" كنت أفضل أن يستعين مارسيل كولر بكريم الدبيس في المباراة ولكن استبعاده من المباراة غير منطقي".

وأضاف: "كان من الصعب أن يخسر الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا أمام الجماهير".

واختتم: "في المجمل الأهلي كان لديه الاستحواذ خلال المباراة وقدم أداء قوي واستحق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر في مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

