طائرة الزمالك سيدات يفوز على سموحة بنتيجة 3-1 في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق سموحة بنتيجة 3-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

طائرة الزمالك سيدات يفوز على سموحة



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

15/25

25/17

25/18

25/16



وشهدت المباراه حضور نيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى رئيس جهاز قطاع كرة الطائرة بالنادي وذلك لدعم ومؤازرة لاعبات الفارس الأبيض في المباراة.



ويتواجد فريق سيدات طائرة القلعة البيضاء في المجموعة الثانية بجانب أندية: سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.



ومن المقرر أن يواجه فريق سيدات الطائرة نظيره الطيران، يوم الجمعة المقبل على صالة اتحاد الشرطة، بالجولة الثالثة عشرة للمجموعة.



ويقود الجهاز الفني لطائرة السيدات بالزمالك كل من: حسام شكري مديرًا فنيًا ومحمد أنور مدربًا عامًا، وأشرف عبدالعال مدربًا، وهبة حسنين مديرة إدارية، وسمية ناجح أخصائية العلاج الطبيعي وأحمد عبد العزيز مخططًا للأحمال.