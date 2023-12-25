الرياضة

الشحات: حققنا فوزا مستحقا على حساب منافس قوي

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أحمد جودة - القاهرة - عبّر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا، ‏والتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.‏

الشحات: حققنا فوزا مستحقا على حساب منافس قوي

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا على حساب منافس قوي، وكان مهمًّا للغاية التأهل للنهائي، بعد أن توج الفريق بالميدالية ‏البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.‏

وأوضح: تأثرنا بالإجهاد البدني الكبير في المونديال، ولكن الحمد لله شخصية الأهلي كانت حاضرة وقادتنا لتحقيق الفوز في الوقت ‏القاتل.‏

وشدد الشحات على أن الأهلي هدفه الفوز ببطولة السوبر، وأن كل بطولة يدخلها الأهلي لا يبحث خلالها سوى عن الفوز والحصول ‏على الألقاب.‏

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ويلتقي مع مودرن فيوتشر مساء الخميس القادم على لقب البطولة.‏
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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