عبد الحفيظ يُشيد بأداء الأهلي بعد الفوز على سيراميكا والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - صرح سيد عبد الحفيظ لاعب ومدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن سبب فوز المارد الأحمر ضد سيراميكا كليوباترا في مباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري، عن طريق هدف عكسي سجله لاعب سيراميكا بتمريرة من إمام عاشور.

عبد الحفيظ يُشيد بأداء الأهلي بعد الفوز على سيراميكا

وتخطي النادي الاهلي فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في كأس السوبر المصري، ليواجه فريق فيوتشر بعدما تغلب على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح.

وكشف عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أبوظبي": "كنت على علم إن المباراة ستكون قوية، كنت أخشى على الفريق من المجهود البدني خاصة في آخر ربع ساعة، لكن المباراة كانت درسًا لنا في العدالة".

واشار أن الأهلي كان الأفضل في المباراة خاصة في الشوط الثاني، كما أن الذي شارك في تسجيل الهدف هو أفضل من في المباراة.

واستكمل حديثه: "روح الأهلي كانت طاغية وام ألاحظ الإرهاق عليهم، لكن في بعض الحالات خصوصًا المرتدات كان وارد أن يكون هناك تأثير، ولكن شخصية وروح وسرعة إمام عاشور، هو بطبيعته يتحرك في كل مكان، ويُحسب للاعبين إصرارهم على الفوز".

واختتم حديثه: "خلال الشوط الأول كان الوضع بالنسبة لهم طبيعيا أن يتفوق الأهلي، الشوط الثاني أيمن الرمادي أضاف توني مع تراجع عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا، حتى أنطونيو موديست لم يكن سيئًا خلال الوقت الذي شارك فيه".

