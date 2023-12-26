نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يمنح لاعبيه راحة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر علي ماهر المدير الفني للمصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر بعد غدا الأربعاء استعدادا للمواجهة الإسماعيلي بالجولة الحادية عشر بدوري نايل.



خاض الفريق اابورسعيدي مباراة ودية مع نظيره فريق الرباط والأنوار والتي أقيمت عصر اليوم الاثنين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





موعد مباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

يواجه المصري البورسعيدي نظيره الاسماعيلي في مباراة تجمع بين ديربي القناة يوم الخميس الموافق 1 يناير المقبل بالجولة الحادية عشر المقرر إقامتها على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.



القنوات الناقلة لمباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والإسماعيلي علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.