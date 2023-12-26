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أحمد جودة - القاهرة - قطار السكة يصطدم بغزل المحلة وبتروجت يواجه دكرنس بالجولة ال14 بدورى المحترفين

تستكمل يومي الاربعاء والخميس منافسات الجولة ال14 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين.



وكان فريق حرس الحدود حقق، فوزًا صعبًا على نظيره النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف سجلها محمود ممدوح للحرس ومحمود تايسون للتعدين.



مباريات يوم الاربعاء



1- السكة الحديد مع غزل المحلة



على ستاد السكة الحديد يصطدم فريق السكة الحديد صاحب المركز التاسع بقيادة أمير عزمي مجاهد برصيد 20 نقطة بفريق غزل المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة

حسام عبد العال برصيد 23 نقطة.

2- بتروجت مع دكرنس

يستضيف ستاد بتروسبورت لقاء صعب بين فريق بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 29 نقطة فريق دكرنس صاحب المركز الخامس عشر بقيادة علاء نوح برصيد 16 نقطة.

3- وادي دجلة مع وي

يشهد ستاد السلام لقاء بين فريق

وادي دجلة صاحب المركز الخامس بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 22 نقطة مع فريق وي صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 17 نقطة.



4- لافيينا مع بترول أسيوط



على ملعب الاسيوطي سبورت ودربى الصعيد بين فريق لافيينا صاحب المركز الرابع بقيادة عبد الباقي جمال برصيد 22 نقطة مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز السادس بقيادة احمد عبد المقصود بنفس الرصيد.



5- بروكسي مع جمهورية شبين



على ملعب نادي بروكسي يلتقي فريق بروكسي صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد حامد برصيد 17 نقطة مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز السابع عشر بقيادة ابو العينين شحاته برصيد 10 نقاط.



6- طنطا مع مكادي



على ملعب نادي طنطا يواجه فريق

طنطا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة عمرو أنور برصيد 16 نقطة فريق مكادى صاحب المركز السادس عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 12 نقطة.



مباريات يوم الخميس



1- مصر للمقاصة مع القناة



على ملعب بنى سويف يخوض فريق مصر للمقاصة صاحب المركز الثامن عشر بقيادة طارق حجاج برصيد 9 نقاط لقاء في قمة الإثارة مع فريق القناة صاحب المركز الثامن بقيادة سامر عبد الرحمن برصيد 20 نقطة.

2- راية مع اسوان

على ستاد الإسكندرية يلعب فريق

راية صاحب المركز السابع بقيادة محمد حليم برصيد 21 نقطة مع فريق اسوان صاحب المركز العاشر بقيادة هشام زكريا برصيد 17 نقطة.



3- ابو قيرللاسمدة مع النجوم



على ملعب نادي ابو قير يستقبل فريق ابو قير للاسمده صاحب الثالث عشر بقيادة ايمن المزين برصيد 16 نقطة مع فريق النجوم صاحب المركز التاسع عشر برصيد

9نقاط.