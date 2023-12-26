نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي الكبار.. تشكيل النصر والاتحاد المتوقع في كلاسيكو الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم العربية حول العالم، المباراة الكبيرة التي ستجمع بين فريقي النصر والاتحاد، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم 2023-2024.

واستقر كل من كاسترو مدرب النصر وجاياردو المدير الفني لاتحاد جدة، على تشكيل فريقهما، في المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والمؤجلة من مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد

يلتقى الفريقين الكبيرين، مساء، غدًا، الثلاثاء، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: فرحة الشمراني – فابينيو – سويلم المنهالي – مروان الصحفي.

الوسط: نجولو كانتي – صالح العمري – فيصل الغامدي.

الهجوم: رومارينيو – كريم بنزيما – إيجور كورونادو.

تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد

في حراسة المرمي: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام.

الوسط: سيكو فوفانا – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو.

الهجوم: أندرسون تاليسكا – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر بقيادة رونالدو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

