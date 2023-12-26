أحمد جودة - القاهرة - السكة الحديد يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المحلة في دوري المحترفين

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد تحضيراته استعدادًا للمواجهة القوية التي يخوضها أمام نادي غزل المحلة عصر الإربعاء على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة 14 بدورى المحترفين.

وحث أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق اللاعبين على خوض المباراة بأقصى قدر من الجديده والإلتزام من أجل تحقيق الفوز في المباراة الصعبة التي يخوضهاضد فريق غزل المحلة

ويطمح السكة الحديد في تحقيق الفوز في المباراة من أجل الدخول في المربع الذهبي

وكان فريق السكة الحديد تلقي هزيمة من فريق القناة بركلات الترجيح في الدور التمهيدي الثالث لكاس مصر وكذلك فريق غزل المحلة من فريق الترسانة بهدفين نظيفين.

وجدير بالذكر يحتل فريق السكة الحديد المركز التاسع برصيد 20 نقطة بينما غزل المحلة في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.