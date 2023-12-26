أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يواصل استعداداته لمباراة السكة الحديد في دوري المحترفين

واصل الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة الكابتن "حسام عبد العال" استعداداته لمباراة السكة الحديد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في بطولة دوري المحترفين، ويطمح عبد العال لتحقيق الانتصار على السكة لمواصلة المنافسة على الصعـود للدوري الممتاز.

ومن جانبه أعرب المهندس "وليد خليل" رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن دعم مجلس الإدارة الكامل للجهاز الفني واللاعبيـن من أجل الصعود للدوري الممتاز،

مؤكدًا أن المجلس لا يدخر جهدًا في تدعيم الفريق ويعمل على تلبية كل احتياجات الفريق وتدعيمه بالعناصر المميزة خاصة في انتقالات يناير المقبلة، ودعى خليل جماهير غزل المحلة الوفية لمساندة الفريق خلال هذه الفترة الحرجة من عمر المسابقة، لأنها العنصر الأساسي والأهم في منظومة غزل المحلة عبر تاريخه.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث بدوري المحترفين برصيد (22) نقطة جمعهم من الفوز في (6) مباريات والتعادل في (4) لقاءات فيما تلقى الفريق المحلاوي الهزيمة في مباراتين.