محمد صلاح يتقدم الهجوم.. كلوب يختار تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيل فريقه الذي سيخوص مواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي

يلتقى الريدز مع مضيفه بيرنلي، مساء، غدًا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ألكسندر أرنولد

خط الوسط: كورتيس جونز – واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويتواجد فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، فيما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة.