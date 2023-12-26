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أحمد جودة - القاهرة - فتح مسؤولو نادي الزمالك باب التفاوض مع عبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج الحربي والمعار إلى طلائع الجيش لنهاية الموسم الجاري، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الزمالك يفاوض "شيكا"

وأكد مصدر داخل الزمالك، أن الساعات الماضية شهدت تواصل مسؤولي الأبيض مع اللاعب الذي رحب بالانضمام للفريق خلال الفترة القادمة

وأشار المصدر أن مسؤولي الزمالك، فتحوا خطوط اتصال مع مسؤولي الإنتاج الحربي لمعرفة طلباتهم المالية للموافقة على رحيل اللاعب بشكل نهائي للأبيض بداية من الميركاتو الشتوي القادم.

والجدير بالذكر أن الزمالك أعلن مساء أمس تجديد تعاقده مع احمد فتوح ليتم إسدال الستار على أزمة اللاعب بشكل نهائي.