نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالجليل: موسيماني ليس خيارًا جيدا لتدريب الزمالك.. ويجب رحيل موديست عن الأهلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل، أن إمام عاشور لاعب الأهلي عليه التركيز حاليًا في الظهور بمستوى جيد مع الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن اللاعب عليه عدم الانصات لأي انتقادات والتركيز فقط في مباريات الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب على أحمد فتوح الالتزام في المرحلة المقبلة والابتعاد عن السهر، وأي لاعب في نادٍ كبير عليه المحافظة على نفسه والاهتمام بكرة القدم فقط".

وأضاف: "الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة، ومن الوارد التفكير في بيع زيزو خلال الميركاتو الشتوي، مع الحصول على مبالغ كبيرة، واستغلالها في شراء لاعبين آخرين وتسديد الديون".

وواصل: "لا اعتقد ان موسيماني ترشيح جيد للعمل في نادي الزمالك، ومايكل ايفرت لم ينجح مع الأهلي رغم نجاحه مع الزمالك والمقاولون".

وأتم: "يجب رحيل انتوني موديست في يناير لإنه لن يقدم أي شئ للأهلي".