نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الخضري: أرفض بيع الزمالك لـ زيزو.. وفتوح طلب مبالغ كبيرة للانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن احتفال امام عاشور في لقاء الأهلي وفيوتشر موجه لجماهير الزمالك، مبديا استغرابه من رغبة اللاعب في استفزاز مشجعي القلعة البيضاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك اتصالات من جانب مسئولي الأهلي مع أحمد فتوح، وكذلك من اللاعبين داخل الفريق الأحمر، ولكن في النهاية تم تجديد عقده مع الزمالك، وهو يحسب لمجلس الإدارة".

وأضاف: "الأهلي كان يريد ضم فتوح، واللاعب طلب مبالغ كبيرة، وتم إبلاغه بأن شروطه المالية مبالغ فيها، كما أن ملف ضمه كان يرتبط بـ معلول، والأمر كان متوقف على موافقة مارسيل كولر".

وأكمل: "زيزو لو رحل عن الزمالك لأي نادي، فسوف ينضم للاهلي مستقبلا، وملف فتوح تصدره شخصيات كثيرة من خارج مجلس الادارة، وغياب عبدالواحد السيد مدير الكرة، واحمد سليمان المشرف العام على الكرة عن جلسة تجديد فتوح يمثل علامة استفهام كبيرة".

وزاد: "كان هناك أزمة كبيرة بين فتوح وبعض اللاعبين مثل عمر جابر وشيكابالا واوباما بسبب ملف تجديد عقد اللاعب، ويجب على المجلس التركيز في تسديد مستحقات اللاعبين قبل التعاقد مع لاعبين جدد".

وواصل: "انا ضد بيع احمد سيد زيزو في الفترة المقبلة، النادي يحتاج للعودة للمنافسة على البطولات الكبرى، مثل الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا، يجب الاحتفاظ بـ زيزو لأنه ركيزة اساسية في الزمالك".