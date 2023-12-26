ميدو لإدارة بيراميدز: لاعب كرة القدم لا يجب أن يصبح موظفا

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة لمسئولي بيراميدز، وذلك بعد الهزيمة أمام مودرن فيوتشر، في نصف نهائي كأس سوبر الأبطال.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نصيحتي لإدارة بيراميدز، وأنا أعلم أنهم يسيرون باحترافية كبيرة، إلا أن لاعب كرة القدم يجب أن تجعله يشعر بالجوع".

وأضاف: "لا يجب أن يعلم اللاعب أن راتبه سيكون في حسابه يوم 1 في الشهر، لا أدعو لتأخير المرتبات، إلا أن لاعب كرة القدم لا يجب أن يصبح موظفًا".



وكان مودرن فيوتشر قد تأهل لنهائي كأس سوبر الأبطال بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13، في الدور نصف النهائي.

موعد مباراه بيراميدز القادمة في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.